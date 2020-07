Żona Nicka Cordero pokazała ostatnie zdjęcia z jego telefonu. Trudno się nie wzruszyć

Teraz żona aktora dzieli się kolejnymi wspomnieniami po nim. Poinformowała fanów, że udało się jej przypomnieć pin do telefonu męża. Gdy go odblokowała, zalała ją fala wiadomości. Aktor od czasu, gdy zapadł w śpiączkę, otrzymał 832 smsy, wszystkie ze słowami wsparcia i otuchy. Ponadto Kloots przejrzała ostatnie zdjęcia męża. Te rozczulają najbardziej. To głównie ujęcia z ich synkiem, Elvisem. Dodatkowo opowiedziała, jak radzi sobie z żałobą.

"Uczę się spać sama i nie mówić do niego, co zwykłam robić przez ostatnie trzy miesiące. I to normalne. Myślę, że najtrudniejsze jest zdać sobie sprawę, że już nigdy go nie zobaczę, że nie będzie go w życiu Elvisa. Wylałam już mnóstwo łez, nie wiedziałam, co robić, przeszłam od poczucia zagubienia do bycia silną. Pozwalam sobie odczuwać wszystkie emocje, płakać, kiedy tego potrzebuję, milczeć, kiedy mam na to ochotę", napisała.