To koniec. Amber Heard wyrzucona z filmu. Studio nie chciało ryzykować

W amerykańskich serwisach pojawił się elektryzujący news. Cosmic Book News podaje, że studio Warner Bros., które kręci ekranizacje komiksów ze stajni DC Comics, właśnie pozbyło się wizerunkowego problemu. Nazywa się on Amber Heard .

Do tego dochodzą petycje internetowe, w których fani żądają usunięcia Amber Heard z "Aquamana 2". Jedną z nich podpisało 400 tys. osób, które nie życzą sobie, aby w skądinąd familijnym filmie pojawiała się osoba, co do której są podejrzenia o stosowanie przemocy i krzywoprzysięstwo.