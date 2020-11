Amber Heard zniszczyła Deppa. Teraz korzysta z życia

Wojna między Heard i Deppem zdaje się nie mieć końca. Choć wyrok w jednej ze spraw zapadł (chodziło o rozstrzygnięcie czy "The Sun" miał prawo napisać o Deppie jako "damskim bokserze" - tak, miał prawo), o tej dwójce wciąż jest głośno. Amber Heard i Johnny Depp próbowali przed sądem nie tyle co przedstawić, jak wyglądało ich wspólne życie, co pogrążyć byłego współmałżonka. Batalia toczyła się nie o sprawiedliwość, a o zniszczenie swojego eks. Na światło dzienne wyciągane były brudy, o których z pewnością mało kto chciałby wiedzieć.