Anna Powierza znów jest zakochana. Co ze ślubem?

Młodzi rodzice rozstali się, ale oboje zrobili wszystko, by ich córka tego nie odczuła. Eks Powierzy zamieszkał blisko, by móc w każdej chwili zobaczyć się z małą Hanią. Teraz córka aktorki ma już 6 lat , a jej mama układa sobie życie na nowo. Kim jest nowy partner gwiazdy "Klanu"?

- Mój partner nie jest osobą ani medialną, ani publiczną. Na razie chce pozostać osobą anonimową - wyznała Powierza w rozmowie z Pomponikiem. - Mam od niego niesamowite wsparcie, co jest dla mnie ważne. Pierwszy raz czuję, że niezależnie co się dzieje, to wiem, że jest ktoś ze mną, na kim mogę się oprzeć.