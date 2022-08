Anna Wendzikowska przypomniała o głośnej okładce. "Ciało to nic wstydliwego"

"Od zawsze mówię, że ciało to nic wstydliwego. Mamy takie samo. Połowa z nas - jeden rodzaj. Druga połowa - drugi rodzaj. I niby dlaczego, według jakiej logiki, my kobiety powinnyśmy zasłaniać się bardziej? Sama nie wyskakuję na plażę topless, ale totalnie szanuję Francuzki czy Hiszpanki za to, że jest to dla nich najnormalniejsza rzecz na świecie 👌🏼 ciało to sama natura. Są rzeczy, których niektórzy powinni się wstydzić zdecydowanie bardziej niż ciała" - napisała w poście, nawiązując do akcji znanych kobiet, które apelują, aby odsłanianie piersi przestało być karalne i walczą tym samym z tabu.