Beata Kozidrak nie zwalnia tempa. Alkoholowy skandal, groźba więzienia? Gwiazda i tak koncertuje

Beata Kozidrak do niedawna była bardzo aktywna w sieci. Jednak po wrześniowym skandalu z alkoholem i groźbą więzienia na pierwszym planie, ucichła. Teraz nie dzieli się z fanami sprawami prywatnymi, a ogranicza jedynie do wpisów, które mają charakter zawodowy. Na jej instagramowym profilu ostatnio pojawił się post, w którym gwiazda poinformowała, że weźmie udział w koncercie andrzejkowym. Choć Kozidrak wróżono koniec kariery, wygląda na to, że renoma nazwiska robi swoje.