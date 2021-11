Beata Kozidrak odwołała się od wyroku. "Nie chce wykonywać prac społecznych"

Jak oceniał ekspert, zapłata 10 tys. zł to dla niej znikoma kara, natomiast utrata prawa jazdy na 5 lat będzie trudna do złagodzenia. Co prawda sąd zwykle orzeka 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów, jednak może być on dłuższy ze względu na wysokie stężenie alkoholu u kierowcy. A przypomnijmy, że Kozidrak zatrzymana przez policję za kierownicą w nocy na początku września miała 2 promile.