Ekspert ocenia wyrok sądu dla Beaty Kozidrak. Żałuje tylko jednego

- Po drugie: raczej satysfakcjonuje mnie wysokość tego wyroku. Pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów to kara dość dotkliwa i uciążliwa w praktyce. A kilka miesięcy prac społecznych, zwłaszcza wykonywanych w ramach jakiejś publicznej instytucji, to dla celebrytki także może być duży problem. Całe szczęście jej czyn nie doprowadził do żadnych tragicznych skutków, wydaje mi się więc, że taki wymiar kary jest odpowiedni - stwierdził przedstawiciel Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber.