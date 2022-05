Beata Kozidrak rozstała się z partnerem, więc chce sprzedać za duży dom. Co się dzieje?

Beata Kozidrak ma za sobą trudne miesiące. We wrześniu zeszłego roku aresztowano ją, a niedawno usłyszała wyrok. Na jakiś czas została wykluczona z show-biznesu, ale znów wraca do łask. I najważniejsze - rozstała się z partnerem! A to jeszcze nie wszystkie zmiany, jakie zaszły ostatnio w życiu liderki Bajmu.