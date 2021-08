Beata Kozidrak wie, że bez nich by nie istniała. Dlatego tak źle zniosła rozłąkę

Pandemia koronawirusa i spowodowany nią lockdown wszystkim dał się we znaki. Także Beata Kozidrak dotkliwie odczuła jego skutki, choć to nie kwestia finansów była dla artystki najtrudniejsza. Wokalistka tęskniła za spotkaniami z publicznością, które nadają sens jej twórczości. Mówiła o tym w rozmowie z dziennikarką serwisu Party.pl, przyznając, że to właśnie fani i występy na żywo pozwalają artystom zaistnieć.