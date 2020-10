Brad Pitt walczy o opiekę nad dziećmi. Chce spędzać z nimi więcej czasu

Jennifer Aniston i Brad Pitt pokażą się razem po latach?

- Brad walczy o równy podział praw do opieki nad dziećmi – wyjawia informator "ET Online". – Angelina jest bardzo związana z dziećmi, ale chce grać fair w tej kwestii. Brad ma dużą nadzieję na to, że im się to uda. Obojgu zależy na wspólnym wychowywaniu dzieci. Pitt walczy o jak najwięcej czasu z pociechami, szczególnie, że dorastają i niebawem każde z nich pójdzie własną ścieżką.