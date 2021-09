Britney Spears pozuje topless w łazience. Publikuje zdjęcia i nagranie

Fani gwiazdki są podzieleni. Jedni piszą, że Britney świetnie czuje się we własnym ciele i jeśli chce je pokazywać, to może robić, co tylko zechce. Prawda. Inni jednak są zdania, że takie odważne zdjęcia i nagrania zdają się być lekką przesadą. "O co tu chodzi?" - mnoży się w komentarzach.