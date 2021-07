Mówią o kolejnej zdradzie. Tym razem uciekła na dobre?

34-letnia kobieta z Brazylii twierdzi, że Albert jest ojcem jej dziecka, które spłodził w czasie, gdy już spotykał się z Charlene. "Daily Mail" donosi, że Brazylijka i książę mieli "płomienny romans" w 2005 r. Rzekoma córka księcia miała napisać do niego we wrześniu 2020 r. list, w którym z żalem komentowała, że nie rozumie, dlaczego musiała wychowywać się bez ojca i dlaczego on nie chce jej znać.