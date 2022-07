Chorzewska komentuje wojnę między Opozdą a Królikowskim. "To jest spektakl i oni już sami się pogubili"

- To, co robią, na pewno nie prowadzi do zakończenia konfliktu i pokojowego rozstania, do myślenia o tym, jak w przyszłości będą wychowywać dziecko. Joanna, będąc w ciąży, została zdradzona i na pewno czuje się zraniona. W którymś momencie taka kobieta będzie miała ochotę się mścić albo zadziałać tak żeby, jak najbardziej zabolało byłego partnera. Podejrzewam, że dostęp do dziecka jest taką kartą przetargową, plus przemycanie do opinii publicznej informacji na temat partnera, które mają go dewaluować. Z drugiej strony jest dużo informacji, które wyskakują jak królik z kapelusza - stwierdziła na łamach Plejady.