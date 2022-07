Tylko dzieci żal. Znani rodzice po rozstaniach zgotowali im medialne piekło

Po tym, jak oboje próbowali odebrać drugiej stronie prawa rodzicielskie, sąd nakazał izolację dziewczynki od mediów(!), a rodzicom pracę nad poprawą relacji dla dobra dziecka. Mimo to małoletnia nie wiedziała już, komu może ufać. Uciekła z domu matki do ojca, a później trafiła do domu dziecka i rodziny zastępczej. Dziś jako dorosła kobieta ma poprawne relacje z rodzicami.