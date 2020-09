Cleo u Wojewódzkiego: jak Barbarella! Opowiedziała o swoim pierwszym razie z narkotykami

Kuba Wojewódzki w kolejnym odcinku swojego programu gościł Cleo i Krzysztofa Zalewskiego . Najpierw w studiu pojawiła się piosenkarka. Swoim strojem skradła show. Wojewódzki uznał, że 37-latka przypomina filmową Barbarellę - wszystko przez obcisłe, czarno wdzianko i fryzurę. Cleo wyglądała rewelacyjnie - pokazała idealną figurę, błyszczała. I to dosłownie. Jej strój był ozdobiony złotymi dodatkami. Wcześniej w tym samym kombinezonie pojawiła się na premierze swojej płyty "superNOVA".

Jednak wizerunek to nie wszystko. Wojewódzki i Cleo podyskutowali o płycie wokalistki, śpiewaniu gospel (rozmawiali o tym również w 2013 r., gdy spotkali się w show po raz pierwszy), ale w pewnym momencie zeszli na temat dość "śliski". Pojawiły się żarty o paleniu "blantów". Kuba pytał swojego gościa o jej pierwszy raz z narkotykami.

- Mamo, tata, to był tylko raz - mówiła Cleo do rodziców, którzy zapewne zasiedli przed telewizorami, by obejrzeć wywiad z córką.