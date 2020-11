Co wydarzyło się w hotelu 50 lat temu? "To był wypadek, którego można było uniknąć"

Philip Norman uważa, że ​​wciąż istnieją błędne przekonania dotyczące ostatnich chwil życia Jimiego Hendriksa. Brytyjski autor wydał niedawno nową książkę o ikonie rock and rolla zatytułowaną "Wild Thing: The Short, Spellbinding Life of Jimi Hendrix". Zawiera ona wywiady m.in. z bratem zmarłego gitarzysty Leonem Hendriksem, a także długoletnią dziewczyną Kathy Etchingham.