Daniel Martyniuk porównuje się do zmarłego Kobe Bryanta. "Hejtuje się tych wspaniałych"

On sam nie jest już chyba w stanie zliczyć afer, w których przewija się jego nazwisko. Mimo to nie ustaje w boju o tytuł najbardziej awanturującego się celebryty. Czy jemu to przeszkadza? Ależ skąd! Można nawet odnieść wrażenie, że jest z siebie dumny. Bo jak inaczej wyjaśnić zdjęcie, które pojawiło się na jego InstaStory?