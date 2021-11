Depp nie odpuszcza ex żonie. Twierdzi, że siniaki ze zdjęć to dzieło grafika, nie pięści

Pięć lat temu Amber Heard złożyła pozew o rozwód, do którego dołączyła zdjęcia, które miały być dowodem na to, że była ofiarą przemocy domowej. Heard i Depp znaleźli jednak sposób, by się dogadać i niedługo później opublikowali wspólnie oświadczenie o końcu ich małżeństwa. W 2018 r. Amber opublikowała długi tekst, w którym opisała przemoc, jakiej doświadczyła. Nazwisko Deppa nie padło, ale nie trudno było się domyślić, o kogo chodzi. Wtedy też wybuchła wojna byłych kochanków. Całość rozpisaliśmy wam w osobnym tekście.