Dorota Gardias wciąż boryka się z powikłaniami po COVID-19. Przejdzie kolejne badania

Dorota Gardias jesienią przekazała jesienią niepokojące wieści o stanie swojego zdrowia. Prezenterka pogody pod koniec września trafiła z córką Hanią do jednego z warszawskich szpitali. Obie miały koronawirusa , jednak to stan Doroty Gardias wymagał hospitalizacji . Przez kilka dni była podłączona pod tlen.

Nie owijała też w bawełnę, że przebieg choroby nie należał do najlżejszych . Największym problemem, jak wspominała w swoich relacjach, były powikłania po przejściu COVID-19 . Barzekała na utratę węchu i smaku, brak kondycji oraz ból głowy czy problemy z pamięcią. Jeszcze w styczniu informowała o tym, że dochodzą do tego kolejne dolegliwości , jak wypadanie włosów.

– Włosy zaczynają mi odrastać, dziś byłam u fryzjerki i powiedziała mi, że mam już "baby hair", więc jestem bardzo szczęśliwa. Chociaż podobno wcale nie jest udowodnione, że włosy wypadają przez wirusa, ale stres czy wysoka gorączka mogą się do tego przyczynić – mówi dziś w rozmowie z "Faktem"

Pogodynka apeluje do fanów, by nie bagatelizowali ani objawów, ani samej choroby. Zwłaszcza, że powikłania są naprawdę poważne. I, jak podkreśliła, problem polega na tym, że powikłania utrzymują się nawet do kilku miesięcy po przejściu choroby.