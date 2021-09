Duffy wiele przeszła. Była gwałcona i więziona. Teraz chce wrócić na prostą

Duffy dodała wpis na swoim instagramowym profilu. "Lato już prawie się kończy. To dobry czas, aby się przywitać. Może jestem nostalgiczna ze względu na zmianę pór roku" - zaczęła nieco sentymentalnie. "Jak się macie? U mnie jest dobrze. Mam nadzieję, że zobaczymy się częściej w przyszłości - żeby posiedzieć i porozmawiać, pośpiewać, podyskutować" - dodała gwiazda wyraźnie złakniona kontaktu z fanami. "Chcę przeprosić za to, że piosenka 'River' została usunięta z Instagrama. Mając nadzieję, że uda nam się to przywrócić" - zakończyła swój wpis.