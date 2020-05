"Ginę za Kazika. Za piosenkę, której nawet nie słyszałem". Nowe fakty ws. afery w Trójce.

Portal Wirtualne Media poinformował, że w poniedziałek popołudniu Gil wysłał e-maila do Kowalczewskiego i wszystkich pracowników stacji.

Gil pisze, że krótko po 1998. notowaniu LP3 w piątek 15 lipca Kowalczewski zadzwonił do dyrektora muzycznego Trójki Piotra Metza. Miał prosić go o "zrobienie czegoś z tym Kazikiem".

O 2 w nocy Kowalczewski miał wysłać do Metza SMS-a o treści: "Piotrze, dopilnuj, aby piosenka, o której rozmawialiśmy, nie była na antenie". Fragment ten potwierdza słowa Tomasza Zimocha , który opowiedział o wspomnianym SMS-ie w programie Wirtualnej Polski.

"List, który kazał mi Pan podpisać o unieważnieniu głosowania, a który ostatecznie podpisał i opublikował pan sam, zaczął się od strzału w płot. To nieprawda, że został złamany regulamin. Ponieważ Lista Przebojów nie ma i nigdy nie miała żadnego regulaminu"- przytaczają słowa dziennikarza Wirtualne Media.

Gil obala też narrację rozgłośni o tym, że piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" została wprowadzona na listę do głosowania nielegalnie.

"To nieprawda, że wprowadzono piosenkę spoza listy. Gdyż nigdy nie było żadnej listy, z której piosenki są dodawane do zestawu do głosowania. Ich wybór był autonomiczną decyzją Marka Niedźwieckiego".