Górniak odpowiada. "Proszę mnie przeprosić"

Mówiła: "Jedni lekarze powiedzą, że maseczki chronią przed wszystkim, a drudzy, co te maseczki faktycznie robią, co to znaczy wdychać z powrotem CO2, który wydychamy. Wdychamy tlen, wydychamy CO2 i powinniśmy wdychać z powrotem tlen, a nie ten sam CO2, czyli wdychać własne spaliny".

W uzasadnieniu Biologicznej Bzdury Roku czytamy: "Edyta Górniak nominowana jest do Biologicznej Bzdury Roku 2020 za wypowiedź o maseczkach zatrzymujących przepływ powietrza, utrudniających dostęp tlenu i zwiększających stężenie dwutlenku węgla. W rzeczywistości typowe maski nie zatrzymują O2 czy CO2. Ponadto tlenu we wdychanym powietrzu jest około 21%, z czego większą część wydychamy z powrotem, bo nie jest nam potrzebna - z perspektywy oddychania człowieka tlenu mamy pod dostatkiem i w nadwyżce, więc sugerowanie niedotlenienia jest także od tej strony nieuzasadnione".

- Chciałabym, żebyście zachowali równowagę w ocenie tego, co się dzieje we wszechświecie. Proszę o więcej uwagi, mimo tego że czasy są trudne i można coś pochopnie ocenić - powiedziała artystka.

"Być może wielu z was zaobserwowało troszeczkę gorsze samopoczucie w sensie fizycznym, czyli na przykład zawroty głowy albo bóle głowy, bóle kręgosłupa. Trochę gorszy poziom trawienia, snu. To wszystko jest powiązane bezpośrednio z tym, co się dzieje w tej chwili na naszej planecie i też w galaktyce. To przebiegunowanie ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Czują wszystkie istnienia, które żyją w centrum tej galaktyki" - powiedziała, co możecie dokładnie też sprawdzić w powyższym nagraniu.