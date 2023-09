Góry złota, skandal pod dywan i dzieci na froncie. Tak Karol walczy o uznanie

Aż 63 proc. ankietowanych jest zadowolonych z tego, jakim królem jest Karol (przypomnijmy, że władcą został "z automatu", w dniu śmierci swojej matki we wrześniu ubiegłego roku). To awans aż o 11 proc. względem kwietnia, na chwilę przed koronacją. Oznacza to, że cała maszyna medialna i wszystkie te wydarzenia opłaciły się i przyniosły zwrot w punktach procentowych. Jednak, co trzeba podkreślić, jednocześnie o 2 proc. (do 17) wzrósł udział w grupie ankietowych osób, które nie są zadowolone z takiego władcy. Jest to jednoznaczne z tym, że maleje grupa osób, którym Karol jest obojętny. Teraz, gdy mija pierwszy rok panowania następcy Elżbiety II, warto przyjrzeć się wydarzeniom, które odmieniają brytyjską monarchię.