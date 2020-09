Ilona Felicjańska chce zmienić swoje życie? "Szkoda mi dnia dzisiejszego"

Ilona Felicjańska od dłuższego czasu przechodzi turbulencje w życiu prywatnym. Za nią związek z Paulem Montaną , który, zdaniem wielu, nie przyniósł jej niczego dobrego. Do tego dochodzi poważne uzależnienie od alkoholu , a nawet epizod z amerykańskim aresztem . W życiu modelki nie dzieje się najlepiej, ale wydaje się, że w końcu nadszedł czas na zmiany.

Ilona Felicjańska nie omieszkała wspomnieć, że "szkoda jej poranka tego, słonecznego, niedzielnego, na troski o to, co jutro zdarzyć się może. Bo nie musi. Bo smutki może nie dotrą. Zabłądzą po drodze". To brzmi jak nadzieja na nowe, lepsze jutro.