Ankudowicz czekała na usunięcie ciąży. "To było ciężkie, bo 'to coś' umarło"

- Poszłam za sugestią lekarki i czekałam, ale okazało się, że usunięcie ciąży nie następowało. (...) To było ciężkie, bo "to coś" umarło. Jest tam tkanka, która jest jakimś zagrożeniem. Jechałam autem 5-6 godzin autem do Nowego Targu, tam grałam, wsiadam w auto z powrotem i co, jeśli coś zacznie się dziać? Wszyscy poczekają na mnie na stacji benzynowej? Później kolejne nagrania. Byłam w jasnym garniturze, a przede mną publiczność. Bałam się, że cała zaleję się krwią. Ogarnęła mnie bezradność.