Kate Middleton i książę William wspierają Borisa Johnsona. Życzą szybkiego powrotu do zdrowia

Informacja o tym, że Boris Johnson został zarażony koronawirusem, obiegła świat ok. dwa tygodnie temu. Po jakimś czasie trafił do szpitala. Następnie zapadła decyzja, że zostanie przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Osoby z otoczenia premiera Wielkiej Brytanii wyjaśniały, że to ze względów bezpieczeństwa. Lekarze podają, że jego stan jest stabilny, nie ma zapalenia płuc i oddycha samodzielnie. Johnson pozostaje w dobrym nastroju.