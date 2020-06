Królowa Elżbieta ma na oku Kate i Williama. Boi się o przyszłość monarchii

Na Channel 5 wyemitowano dokument "Too good to be true", który poświęcono księżnej Kate i księciu Williamowi. Film opowiadał m.in. o początkach ich miłości. Z tej okazji stacja zaprosiła do studia królewskiego eksperta Toma Quinna. Specjalista uważa, że choć wizerunek książęcej pary jest nienaganny, to starsi członkowie rodziny królewskiej, w tym królowa Elżbieta, boją się o losy monarchii.