Królowa spotkała się z Harrym. Rozmowa trwała cztery godziny

Książę Harry przygotowuje się do ustąpienia z rodziny królewskiej. Spotkał się z królową, by omówić ostatnie ustalenia. Elżbieta II miała zapewnić wnuka, że zawsze może wrócić.

Jak podaje brytyjska prasa, królowa zaprosiła wnuka na spotkanie, podczas którego mieli sprecyzować ostatnie ustalenia i "oczyścić atmosferę". Z informacji "The Sun" wynika, że trwało ono cztery godziny. – Królowa miała sporo do powiedzenia Harry’emu i to był idealny moment - twierdzi źródło gazety.

Tabloidom udało się także dotrzeć do szczegółów spotkania. Królowa miała powiedzieć wnukowi, że "zawsze będzie kochany i mile widziany". Podobno decyzja małżonków sprawiła monarchini przykrość , zwłaszcza że nie będzie mogła widywać prawnuka tak często, jak by chciała, ale akceptuje ich pomysł na życie.

– Dała jasno do zrozumienia, by nie nadużywali ich królewskich tytułów, zwłaszcza by się na nich wzbogacić. To dlatego m.in. nie zgodziła się, by w nazwie ich fundacji widniało słowo "królewska" – tłumaczy "Daily Mail”.