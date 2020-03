Meghan Markle i książę Harry wracają do Londynu. Coraz więcej szczegółów

Meghan Markle i książę Harry pojawią się w Wielkiej Brytanii z okazji Dnia Wspólnoty Narodów. Wydarzenie zbliża się wielkimi krokami. Pałac Buckingham uchyla rąbka tajemnicy i ujawnia coraz więcej szczegółów dotyczących uroczystości z udziałem Sussexów.

Czy młodych małżonków to zraziło? Ależ skąd! Czym prędzej spakowali walizki i pierwszym samolotem polecieli do swojej rezydencji w Kanadzie. Teraz jednak muszą wrócić. Dokładnie do 31 marca oficjalnie są "starszymi członkami rodziny królewskiej", a co za tym idzie, wciąż muszą wywiązywać się ze swoich obowiązków względem królowej.