Książę Karol jest zrozpaczony. Podjął ważną decyzję

- To bardzo smutne, że do tego doszło. Ale musiałem coś zrobić. (...) Czuję, że ojciec mnie zawiódł. On przecież przeżył coś podobnego. Wie, jaki to ból, Archie to jego wnuk... Ale oczywiście zawsze będę go kochać, ale stało się dużo krzywdy. Będę chciał to uleczyć - wyznał.