Książę Karol ma koronawirusa. Podziękował służbie zdrowia

Za pośrednictwem Clarence House (oficjalnej siedziby księcia Walii) poinformowano o jego reakcji na głosy wsparcia, które następca brytyjskiego tronu otrzymał z całego świata. Był poruszony słowami otuchy, które zewsząd do niego spływały.

Książę postanowił podziękować jednak nie tylko za moralne wsparcie. Wraz z żoną podziękował służbom medycznym, za wysiłek, jaki wkładają w walkę o zdrowie obywateli i opiekę nad zakażonymi koronawirusem (w tym księciem we własnej osobie). Arystokrata podobnie jak jego wnuki, wystąpił w krótkim filmiku w mediach społecznościowych, w którym z szacunkiem oklaskuje służbę zdrowia. To niejedyny raz, kiedy książę okazje uznanie służbie zdrowia, pierwszy jednak, kiedy robi to w niecodzienny sposób, w przymusowej kwarantannie.