Księżna Camilla jest wściekła. Nie spodziewała się ciosu ze strony królowej

Książę Karol od dnia narodzin przygotowywany był do roli króla. Pewnym było, że jako najstarszy potomek królowej Elżbiety II przejmie koronę po swojej matce . Chłopak nigdy nie mógł jednak liczyć na wsparcie ze strony rodziców. Żadne z nich nie przejmowało się uczuciami syna. Ani Elżbieta, ani Filip nie brali też pod uwagę jego zdania. Karol był całkowicie podporządkowany surowej dworskiej etykiecie. Wbrew sobie poślubił Dianę Spencer i dopiero po wielu latach związał się z kobietą, którą od zawsze kochał - Camillą Parker-Bowles.

Jak wiemy, królowa nie do końca akceptowała kolejny wybór syna. U boku następcy tronu chciała widzieć skromniejszą, delikatniejszą kobietę o nienagannej reputacji. Camilla nijak do tego obrazka nie pasowała.

Co ciekawe, choć od dnia ślubu Karola i jego wybranki minęło już 16 lat, Elżbieta II wciąż nie pała do swojej synowej sympatią. I po raz kolejny dobitnie to udowodniła.