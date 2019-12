Małgorzata Rozenek-Majdan w ciąży! Jacek Rozenek składa szczere gratulacje

Małgorzata Rozenek-Majdan spodziewa się trzeciego dziecka. Wspaniałą nowinę skomentował również jej były mąż, Jacek Rozenek.

"Takie piękne rzeczy wczoraj się działy, kiedy spałam. Ostatnio chodzę wcześnie spać, co chyba każda przyszła Mama dobrze rozumie. To bardzo piękny czas dla naszej rodziny, szczególnie że przyszły Tata zwariował ze szczęścia i wniósł rozpieszczanie na zupełnie inny poziom. Dziękuje #IRA, że mamy w Was tak wspaniałych przyjaciół. Czasami trzeba walczyć o swoje marzenia, ale warto, bo one się spełniają" - czytamy.