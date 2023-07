"Mamy poczucie, że robimy coś wyjątkowego". Natalia Kukulska i Bovska mówią o projekcie Babie Lato

Bovska: Jako ludzie mamy naturalną tendencję do tego, żeby się porównywać. Siebie do innych, danego momentu do tego, co się wydarzyło. To potwornie zgubne. Fajnie jest spojrzeć na siebie z przeszłości, ale fajnie też złapać oddech, żyć tu i teraz i nie porównywać się do innych, nie podcinać sobie skrzydeł. Jestem za tym, by łapać te cudowne lata. I cudowne lato, które jest idealnym momentem, żeby po prostu – jak najwięcej doświadczać.