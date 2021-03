Mocne słowa Margaret. Napisała, co myśli o Eurowizji

Eurowizja znów budzi wielkie emocje, choć i tym razem wcale nie za sprawą muzyki. W piątek w programie "Pytanie na śniadanie" zaprezentowano tegoroczną piosenkę i reprezentanta Polski w konkursie. Wbrew nadziejom Alicji Szemplińskiej i jej fanów, to nie ona pojedzie do Rotterdamu. Jak tłumaczył na antenie śniadaniowego programu Mateusz Szymkowiak, organizatorzy Eurowizji zdecydowali, że ubiegłoroczne piosenki (z odwołanej za sprawą pandemii edycji) nie mogą brać udziału w tym roku. Dlatego też TVP zdecydował się na "wewnętrzny wybór" artysty i utworu. Postawiono na Rafała Brzozowskiego i taneczną piosenkę "The Ride".