Marina odsłania ciało na tarasie. "Figlarne kobietki rządzą"

Warto wspomnieć na koniec, że w zeszłym roku nie wszystkim spodobało się to, gdy Marina opublikowała zdjęcia w bikini. Jedna z fanek stwierdziła, że mężatka i matka nie powinna wstawiać podobnych fotografii. Marina odpisała wówczas: "Na szczęście każdy ma inne zasady, wszyscy jesteśmy różni i to jest piękne. Kobiety, nie dajmy się zaszczuć i wsadzać w ramy. Kto je wymyślił i ustalił? Każdy ma swoje granice i nikogo nie powinniśmy oceniać. Dziecko nie odebrało mi poczucia mojej kobiecości... Co więcej, wcześniej się wstydziłam swojego ciała i mi się wydawało, że nie wypada, a dziś jestem pewniejsza siebie, dumna z tego kim jestem i co osiągnęłam".