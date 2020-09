Martyna Gliwińska pokazała syna. Kazik Bieniuk skończył pół roku

Martyna Gliwińska jest pierwszą poważną partnerką Jarosława Bieniuka od czasu śmierci Anny Przybylskiej. Zanim fani przyzwyczaili się do ich związku, para zdążyła się już rozstać. Później jednak Martyna dowiedziała się, że jest w ciąży, co niespecjalnie ucieszyło Bieniuka.

Kazik Bieniuk pozuje do zdjęcia. Skończył pół roku

W wywiadzie dla "Na Żywo" przyznała, że jest w ciąży. Dodała jednak, że nie oznacza to, że wspólnie będą wychowywać dziecko, "ponieważ Jarek uznał to za problem". Kiedy w marcu tego roku na świat przyszedł Kazik, wydawało się, że kryzys w ich związku jest zażegnany. Mimo to na ich profilach społecznościowych nie pojawiają się żadne wspólne zdjęcia.