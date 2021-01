Matylda Damięcka odmówiła szybszego szczepienia. "Nie czuję się autorytetem w tej dziedzinie"

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono na COVID-19 18 osób związanych ze światem kultury. Wśród nich są Krystyna Janda, Edward Miszczak, Magda Umer i Maria Seweryn i Wiktor Zborowski . Mówi się też o Krzysztofie Maternie i Michale Bajorze. Wymienieni dostali szybciej szczepionkę, by potem mogli wziąć udział w kampanii promującej szczepienia. Kolejne nazwiska wychodzą lub mają wychodzić na światło dzienne. Jednak nie wszyscy się zgodzili na uczestnictwo w akcji.

Pierwszym argumentem jest to, że chce w inny sposób zachęcać do szczepień. "Nie czuję się autorytetem w tej dziedzinie i zachęcać do tego będę w mniej dosłowny, kategoryczny sposób" - oświadczyła na Facebooku.