Nie tak to miało wyglądać. Meghan podjęła ostateczną decyzję

Minął rok od chwili, gdy Meghan Markle i książę Harry oznajmili, że chcą odłączyć się od rodziny królewskiej. Przez tych kilkanaście miesięcy małżonkowie zdążyli pożegnać się z życiem w pałacu, odhaczyć ostatnie książęce obowiązki i uwić nowe gniazdko w Stanach Zjednoczonych. Meghan, choć dopięła swego i stara się żyć z dala od show-biznesu, wciąż nie ma łatwo . Co jakiś czas do mediów docierają plotki z tego, co dzieje się w jej rodzinie. Teraz najgłośniej jest o tym, że była księżna zdecydowała się zrezygnować z brytyjskiego obywatelstwa.

- Pomimo wszystkiego, co działo się w tamtym roku, Harry i Meghan nie żałują przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Uwielbiają to, że potrafią skupić się na projektach i sprawach, które są dla nich ważne. Ich marzeniem było zawsze stać się niezależnym finansowo. Rok 2020 rozpoczął się z dużym podekscytowaniem i oczekiwaniem. Harry w końcu robił to, co chciał. W tym czasie miał u boku Meghan i Archiego, a to wszystko, o co prosił - zdradziło źródło "Entertainment Tonight".