Największą obrzydliwością z procesu Amber i Johnny’ego były reakcje internautów

Depp nie odpuścił. Złożony przez niego pozew o zniesławienie doprowadził do procesu pełnego absurdów, memów, tiktoków, a także do najobrzydliwszych życzeń śmierci dla Amber i jej rocznego dziecka. To, co miało być procesem o przemoc domową, przerodziło się w spektakl, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Ale miał i dowiedzieliśmy się z niego może więcej o ludziach w ogóle niż o prywatnych sprawach Heard i Deppa.