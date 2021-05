Nie wygrzebie się. Wpłynął pozew od kolejnej kobiety

"Błagam, nie wyciągajcie pytania "a dlaczego tyle lat czekały, by o tym powiedzieć?". To pytanie, które ośmiesza ofiary. To powstrzymuje inne osoby, które przeżyły wykorzystywanie, przed ujawnieniem swoich historii. Do tych, którzy chronili potwory przez lata: wstydźcie się" - komentowała Rose McGowan, która także była związana z Mansonem.