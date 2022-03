"Zginął na froncie". Lider zespołu poinformował o śmierci kolegi

"Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas z Ukrainy. Lider zespołu Taraka w wywiadzie dla TVP Info poinformował o śmierci wiolonczelisty grupy. Dmitrij miał 28 lat, zginął na froncie, walcząc o swój kraj. Przypomnijmy sobie występ formacji z utworem 'In The Rain' podczas preselekcji w 2016 r." - czytamy w facebookowym wpisie, do którego dołączono wideo sprzed kilku lat.