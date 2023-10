Oliwia Bieniuk o relacji z partnerką taty. "Od kilku lat mieszka w naszym domu rodzinnym"

Czy zmiana miejsca zamieszkania wpłynęła jakkolwiek na kontakty rodzinne? Zdaje się, że nie. Mimo że Oliwia spędza z braćmi i ojcem nieco mniej czasu, to kiedy już wraca do domu, poświęca się bliskim w 100 proc. - Mam to szczęście, że tata mi pomaga i wspiera. To człowiek, do którego o każdej porze dnia i nocy mogę zadzwonić i wiem, że mnie wysłucha.