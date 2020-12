Oliwia Bieniuk udostępniła czarno-biały kolaż. Fani nie kryją zachwytu

Oliwia Bieniuk ostatnimi czasy stawia coraz śmielsze kroki w show-biznesie i wygląda na to, że ma spore szanse, aby się przebić. 18-latka idzie w ślady mamy i zaczyna umiejętnie wykorzystywać swoją rosnącą popularność. Kilka miesięcy temu pochwaliła się w sieci pierwszą kampanią reklamową, a w niedawnym wywiadzie dla " Dzień Dobry TVN " przyznała, że zamierza spróbować swoich sił w aktorstwie.

Córka Anny Przybylskiej doskonale też wie, że media społecznościowe są jednym z najlepszych narzędzi do wypromowania swojej osoby. Tym bardziej, że 18-latka ma się czym pochwalić – jej konto na Instagramie obserwuje obecnie 190 tys. osób. To sprawia, że dziewczyna jest dość aktywna w tej sferze i nie ma problemów z dzieleniem się swoim życiem prywatnym.

Oliwia Bieniuk w pierwszym telewizyjnym wywiadzie Z TATĄ I BRAĆMI!

Bieniuk często wrzuca na swój profil sesyjne fotki. Jednak zdarza się jej też udostępnić zdjęcia, które obrabia same. Tak jest w przypadku jej najnowszego postu, na którym widzimy czarno-biały kolaż z różnymi pozami córki Jarosława Bieniuka.

Jej nowe dzieło mocno przypadło do gustu fanom, którzy w komentarzach nie kryli swojego zachwytu. "Jesteś jeszcze piękniejsza niż mama", "Piękna nic dodać, nic ująć", "Fantastycznie wyglądasz" – czytamy.

Można powiedzieć, że jest to akurat norma pod postami Oliwii Bieniuk. Fani wypisują jej podobne komentarze nawet pod prostym zdjęciem w zwykłym podkoszulku. Co ciekawe, ona sama raczej nie podziela ich zachwytu. Gdy została zapytana jakiś czas temu o swoją samoocenę, to napisała, że nie jest ona zbyt wysoka i w ramach odpowiedzi dodała jeszcze fotkę szyby pokrytej kroplami deszczu. Czyżby skrywała jakieś kompleksy?