Oliwia Bieniuk: zwyciężczyni czy największa przegrana "Tańca z Gwiazdami"? Jedno jest pewne. Już jej współczujemy [OPINIA]

Czy nie macie wrażenia, że w najnowszej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie występować jedynie Oliwia Bieniuk? To ona udziela najwięcej wywiadów, to do niej ustawia się kolejka fotoreporterów, to jej treningi i postępy na telewizyjnym parkiecie wzbudzają ogromne emocje. Mało tego, 18-latka trafiła już na pierwsze strony plotkarskich gazet z krzyczącym nagłówkiem: "Ma romans!". A wystarczyło, że po prostu przeprowadziła się do Warszawy i kilka razy uśmiechnęła się do kolegi z programu.