Pitt romansuje z kolejną gwiazdą o polskich korzeniach. Ma powód, by się nie przyznawać

A przypomnijmy, że latem tego roku gruchnęła informacja, że Emily Ratajkowski rozwodzi się z milionerem Sebastianem Bear-McClardem. Mężczyzna ponoć błaga ją o wybaczenie i o to, by do niego wróciła. Brad Pitt natomiast ma na głowie sprawy sądowe z Jolie. Choć ta o ustalenie opieki nad dziećmi najprawdopodobniej już się skończyła, to byli małżonkowie wciąż walczą o francuski zamek Miraval.