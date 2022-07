Polacy czekali ponad dwa lata. Harry Styles dał prawdziwe show

Niecierpliwość była rzecz jasna zrozumiała, ale ogólnie panowała wspaniała atmosfera - składająca się w przeważającej większości z młodych dziewczyn publika zaśpiewała co do słowa lecące z głośników "Sex on Fire" Kings of Leon oraz "Bohemian Rhapsody" Queen. Już wtedy czułem się jak na jakimś dużym wydarzeniu sportowym, a Stylesa i jego uroczego zespołu przecież nie było jeszcze na scenie! Gdy w końcu wyszli chwilę po 21:00, zostali powitani tak rozdzierającym uszy aplauzem, że niemal rozerwało halę na strzępy. Dostałem namiastkę tego, jak w latach 60. wyglądały koncerty The Beatles czy The Rolling Stones.