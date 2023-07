Problemy niestraszne metalowi. Mystic Festival 2023 sukcesem

Danzig zagrał "Danzig" w Gdańsku

Trzecim headlinerem był Glenn Danzig, który w Gdańsku grał materiał z solowego debiutu (co promowano hasłem "Danzig gra 'Danzig' w Gdańsku"). Była to jedna z dwóch okazji, by zobaczyć go w tym roku w Europie. Koncert był dobrze przyjęty przez publiczność. Zwłaszcza utwory z solowego debiutu. Szczególnie "Mother", największy hit Danziga, zachwycił fanów. Nie był to występ choćby w połowie tak bliski perfekcji cechującej Gojirę i Ghost, ale - pomimo wielu krytycznych opinii - trudno mi nie przyznać, że 68-letni wokalista dał dobry kocnert. Nie był w życiowej formie, ale wiek robi swoje. Nie chciał też, by było go widać na telebinach ani na zdjęciach - fotoreporterów nie wpuszczono pod scenę.