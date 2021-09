R. Kelly skazany za handel ludźmi. Do ostatniej chwili podawał się za niewinnego

Robert Sylvester Kelly, znany na scenie muzycznej jako R. Kelly i twórca kultowego utworu "I Believe I Can Fly", odpowiadał przed sądem w Nowym Jorku za przestępstwa seksualne, których miał się dopuścić na co najmniej sześciu osobach. Postawiono mu 9 zarzutów m.in. o wykorzystywanie seksualne dziecka, porwanie, ściąganie haraczy i handel ludźmi w celach seksualnych.